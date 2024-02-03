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        Kırklareli Valisi Ekici, Pınarhisar'da muhtarlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valiliğince Pınarhisar ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:27
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        Kırklareli Valisi Ekici, Pınarhisar'da muhtarlarla bir araya geldi
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        Kırklareli Valiliğince Pınarhisar ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

        Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

        Ekici, muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

        Göçmen kaçakçılığı ve bağımlılıkla mücadele konularında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ekici, bu konuda kendilerine destek olan muhtarlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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