Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesindeki balıkçı teknelerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, avdan limana dönen teknelerdeki balıkların asgari avlanabilir boyları, av araçlarının uygunluğu ile ruhsat ve izin belgeleri incelendi.
Balıkçı teknelerinde avlanan balıkların kota uygunluğu, miktar doğruluğu ve taşıma koşulları da kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
