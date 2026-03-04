Kırklareli'nde "Adalet Kavramının İmkanları ve Sınırları" konferansı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesinde "Adalet Kavramının İmkanları ve Sınırları" konferansı düzenlendi.



Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Kayalı Kampüsünde düzenlenen konferansta konuşan Belediye Başkanı Derya Bulut, adalet kavramının önemli olduğunu söyledi.



Herkesin adaletinin vicdanı olduğunu ifade eden Bulut, adalet kavramının felsefi, hukuki, toplumsal ve etik boyutlarıyla da ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.



Ardından Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassale de konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.







