        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "Adalet Kavramının İmkanları ve Sınırları" konferansı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:57
        Kırklareli'nde "Adalet Kavramının İmkanları ve Sınırları" konferansı düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Kayalı Kampüsünde düzenlenen konferansta konuşan Belediye Başkanı Derya Bulut, adalet kavramının önemli olduğunu söyledi.

        Herkesin adaletinin vicdanı olduğunu ifade eden Bulut, adalet kavramının felsefi, hukuki, toplumsal ve etik boyutlarıyla da ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

        Ardından Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassale de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

