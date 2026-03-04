Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

        Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 04.03.2026 - 09:58
        Kırklareli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

        Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran Hasan Ü, kendisini telefonla arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığını belirterek şikayette bulundu.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu suça karıştığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

        Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

