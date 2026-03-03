Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, operasyonları değerlendirdi:

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 kişinin gözaltına alınması ve daha önce 2 personelin tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, operasyonları değerlendirdi:

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 kişinin gözaltına alınması ve daha önce 2 personelin tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kırklareli Belediye Meclisinin mart ayı toplantısı, Bulut başkanlığında belediye binasında yapıldı.

        Toplantıda konuşan Bulut, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin herkesi derinden sarstığını belirtti.

        Herkesin asli görevinin ülkeye, devlete, millete ve mazlumlara sahip çıkmak olduğunu ifade eden Bulut, insani ve vicdani sorumlulukların yerine getirilmesi, yapılan yanlışlara sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

        Bir gazetecinin belediyeye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bulut, yasal sürecin devam ettiğini söyledi.

        Yaklaşık 2 yıldır görevde olduğunu dile getiren Bulut, bugüne kadar "çamur at izi kalsın" anlayışıyla hareket etmediklerini belirtti.

        Kimseyi zan altında bırakmak istemediklerini vurgulayan Bulut, süreçlerin bilgi, belge ve kanıtlara dayalı yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Eğer ortaya bir unsur konulacaksa muhakkak bilgilere, belgelere, kanıtlara dayalı olarak bir süreç yönettik. Bunlar kolay işler değil. Öyle 3 günde, 5 günde ortaya çıkan unsurlar da değil. Bizim tespitlerimiz vardı ancak bunların pek çoğu sadece bu dönemi ilgilendiren konular değildi, uzun yıllara dayalı konulardı. Daha önce de tespitler vardı, soruşturmalar vardı, Sayıştay müfettişlerinin yaptığı çalışmalar, alınan ifadeler vardı ama belki de bir iradenin 'dur' demesi gerekiyordu bunlara. O doğrultuda önce iç disiplin sürecimizi işlettik, ardından savcılık ve emniyet nezdinde gerekli müdahaleler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bundan sonra da devam edecek."

        Sürecin hassasiyetle sürdürüldüğünü anlatan Bulut, geçen hafta gözaltına alınan 3 personelden 2'sinin tutuklandığını hatırlattı.

        İkinci operasyonda da 17 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirten Bulut, söz konusu soruşturmada ulusal çapta bir şebekenin bulunduğunu savundu.

        Belediyenin Evlendirme Müdürlüğünü ilgilendiren usulsüz işlemler iddiasına ilişkin de konuşan Bulut, vatandaşlık elde etmek amacıyla usulsüz evlilik işlemleri yapıldığı ve bunun karşılığında rüşvet alındığı yönünde iddialar bulunduğunu kaydetti.

        Gözaltı sayısının artabileceğini dile getiren Bulut, "Bugün 5 kişi daha gözaltına alındı ancak şunu herkes bilsin, eğer bu kurumun, halkın, vatandaşın tek bir kuruşuna dahi kim el uzatıyorsa karşısında bizi bulmaya devam edecek. Bu konuda geri adım atmayacağım. Kim varsa, sonu kime dokunursa dokunsun." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı" iddiasıyla gözaltı sayısı...
        Kırklareli'nde "rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı" iddiasıyla gözaltı sayısı...
        Pınarhisar'da Ramazan ayına özel gıda denetimi
        Pınarhisar'da Ramazan ayına özel gıda denetimi
        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları devam ediyor
        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları devam ediyor
        MHP Kırklareli İl Başkanlığına 81 yeni üye kayıt yaptırdı
        MHP Kırklareli İl Başkanlığına 81 yeni üye kayıt yaptırdı
        Kırklareli'nde bahar renkleri Istranca ormanlarını süsledi
        Kırklareli'nde bahar renkleri Istranca ormanlarını süsledi
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda...
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda...