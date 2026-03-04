Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.
Vali yardımcıları ve kurum müdürlerine sorunların çözüme kavuşturulması için talimat veren Turan, vatandaşların ilettiği sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi.
Toplantıda vali yardımcıları ile kurum müdürleri de yer aldı.
