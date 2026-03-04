Kırklareli Valisi Turan, muhtarlar ve üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, muhtarlar ve üniversite öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.
Vali Turan, eşi Nihal Turan ile İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, muhtarların devlet ile millet arasında güçlü bir köprü olduğunu söyledi.
Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesindeki katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Turan, üniversite öğrencilerine de eğitim hayatında başarı diledi.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
