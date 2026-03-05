Kırklareli Valisi Turan, İnece beldesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İnece beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile İnece beldesini ziyaret etti.



Belde de esnaf ziyaretinde bulunan Turan, hayırlı işler dileğinde bulundu.



Ardından bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Turan, talepleri dinledi.







