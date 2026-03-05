Kırklareli Valisi Turan, İnece beldesini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İnece beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Giriş: 05.03.2026 - 09:54 Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İnece beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile İnece beldesini ziyaret etti.
Belde de esnaf ziyaretinde bulunan Turan, hayırlı işler dileğinde bulundu.
Ardından bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Turan, talepleri dinledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri