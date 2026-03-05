Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 28 zanlı tutuklandı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında Şubat ayında 8 operasyon gerçekleştirildiğini, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 zanlının tutuklandığını belirtti.

        Giriş: 05.03.2026 - 15:43
        Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.

        Turan, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Geçen ay sürdürülen asayişe yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

        "Düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlenmiş, 38 organizatör yakalanmış, 28 organizatör tutuklanmıştır. Ayrıca bu operasyonlarda 3 araca el konulmuştur. 4 Mobil Göç Noktası'nda 2 bin 120 yabancıya kimlik kontrolü yapılmış ve 3 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Şubat ayında terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 operasyon düzenlenmiş, 2 şüpheli yakalanmıştır.

        Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadelede Kırklareli örnek bir performans sergilemeye devam etmektedir. Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, hakaret, tehdit ve diğer asayiş suçlarında Şubat ayında suçların aydınlatılma oranı yüzde 96,7 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir."

        Vali Turan, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonlarında ise 26 silah ele geçirildiğini, 44 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

        Gençleri korumak için uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu sağlama suçlarına yönelik 106 operasyon düzenlendiğini, 21 şüphelinin tutuklandığını bildiren Turan, bu konuda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

        Turan, kentte sürdürülen diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

