        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 15:31
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli İ.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada 343 gram sentetik kannabinoid, 22 gram eroin, 18 gram metamfetamin ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



