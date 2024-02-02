Kırklareli'nden kısa kısa
Vize ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi.
Vize ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri katıldı.
Akdemir, toplantıda okulların durumu, eğitim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
- "Robot olma" tiyatro oyunu sahnelenecek
Vize Belediyesince "Robot olma" tiyatro oyunu sahnelenecek.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada çocuklara yönelik kültürel etkinliklerin devam ettiğini bildirdi.
Oyunun Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda 3 Şubat Cumartesi günü sahneleneceğini ifade eden Özalp, tüm çocukları davet etti.
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