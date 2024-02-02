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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:02 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri katıldı.

        Akdemir, toplantıda okulların durumu, eğitim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - "Robot olma" tiyatro oyunu sahnelenecek

        Vize Belediyesince "Robot olma" tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada çocuklara yönelik kültürel etkinliklerin devam ettiğini bildirdi.

        Oyunun Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda 3 Şubat Cumartesi günü sahneleneceğini ifade eden Özalp, tüm çocukları davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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