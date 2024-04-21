Kırklareli'nden kısa kısa
Vize ilçesinde 100. Yıl Sosyal Tesisi Projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapımına başlandı.
Vize ilçesinde 100. Yıl Sosyal Tesisi Projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapımına başlandı.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, inşaat alanında incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Projeyi vatandaşların talepleri doğrultusunda hazırladıklarını ifade eden Özalp, projeyi en kısa sürede tamamlayıp vatandaşların kullanımına sunacaklarını belirtti.
Özalp, proje kapsamında sosyal tesiste 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık olmak üzere 1500'er kişi kapasiteli düğün salonları yapılacağını kaydetti.
- Elektrik kesintisi
Babaeski'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Yeni köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesinti 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.
- Atletizm kros yarışması yapıldı
Pınarhisar'da atletizm kros yarışması yapıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya yaklaşık 60 öğrenci katıldı.
İlçe stadında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
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