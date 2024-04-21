İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya yaklaşık 60 öğrenci katıldı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Yeni köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Özalp, proje kapsamında sosyal tesiste 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık olmak üzere 1500'er kişi kapasiteli düğün salonları yapılacağını kaydetti.

Projeyi vatandaşların talepleri doğrultusunda hazırladıklarını ifade eden Özalp, projeyi en kısa sürede tamamlayıp vatandaşların kullanımına sunacaklarını belirtti.

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