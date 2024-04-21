Başhekimliğe atanan Türkyılmaz, Vali Ekici'yi ziyaret etti

Türkyılmaz da görevini en iyi şekilde yürüteceğini kaydetti.

Kırklareli'nde sağlık alanında güzel yatırımlar yapıldığını ifade eden Ekici, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Ekici, Türkyılmaz'ı makamında kabul ederek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Türkyılmaz, Vali Birol Ekici'yi ziyaret etti.

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