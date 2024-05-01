Kırklareli Valisi Ekici, yağmur ve şükür duasına katıldı

Bu tür programlarla vatandaşların birlik ve beraberliğinin de sağlandığını ifade eden Ekici, yapılan duaların kabul olmasını diledi.

Vali Ekici, İnece Beldesi Ulukonak Mahallesi'nde düzenlenen programda, su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.