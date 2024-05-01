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        Kırklareli'nde "şike operasyonunda" teknik direktör ile kaleci gözaltına alındı

        Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:52
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        Kırklareli'nde "şike operasyonunda" teknik direktör ile kaleci gözaltına alındı
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        Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri karşılaşmalarda şike yaptıkları iddiasıyla Kırklareli Süper Amatör Lig takımlarından birinin teknik direktörü ile bir başka takımın kalecisini gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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