Kırklareli'nde "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" gerçekleştirildi

Olası gerçek olaylara karşı hazırlıkların gözden geçirildiğini ifade eden Cerit, tatbikatta görev yapan herkese teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatla sağlık personelinin afet ve olağan dışı durumlara hazırlıklarının test edildiğini söyledi.

Bazı yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise patlama sonucu meydana gelen yangını söndürdü.

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