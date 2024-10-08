Kırklareli'nde "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" gerçekleştirildi
Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı.
Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Programı kapsamında "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesi işbirliğinde Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tribününde patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından sahada görevli ekipler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise patlama sonucu meydana gelen yangını söndürdü.
UMKE ekipleri de futbol sahasına sahra hastanesi kurdu, yaralıların tedavisi gerçekleştirildi.
Bazı yaralılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
Senaryo gereği hayatını kaybedenler, yapılan incelemenin ardından ceset torbalarına konuldu.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatla sağlık personelinin afet ve olağan dışı durumlara hazırlıklarının test edildiğini söyledi.
Olası gerçek olaylara karşı hazırlıkların gözden geçirildiğini ifade eden Cerit, tatbikatta görev yapan herkese teşekkür etti.
Cerit, tüm ekiplerin koordineli şekilde çalışarak tatbikatı başarıyla tamamladığını belirtti.
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