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        Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'a düştü

        Kırklareli Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:01
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        Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'a düştü
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        Kırklareli Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

        DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve yeterince yağış olmaması nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığı belirtildi.

        Kentin içme suyunun da sağlandığı barajın doluluk oranı yüzde 30 olarak ölçüldü.

        Depolama hacmi 113 milyon 312 bin metreküp olan barajda 33 milyon 444 bin metreküp su bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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