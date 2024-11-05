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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da 8 Kasım Lüleburgaz'ın kurtuluşu ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında satranç turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:54
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da 8 Kasım Lüleburgaz'ın kurtuluşu ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında satranç turnuvası yapıldı.

        Lüleburgaz Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneğince Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 154 sporcu iki kategoride yarıştı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgül ile Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hatice Çetinarslan da turnuvayı takip etti.

        Turnuvanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        - Kadınlar basketbol turnuvası yapıldı

        Lüleburgaz ilçesinde Kadınlar Basketbol Turnuvası gerçekleştirildi.

        Lüleburgaz Belediyesince Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde yapılan turnuva 3 gün sürdü.

        Turnuvada 4 takım mücadele ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da müsabakaları takip etti.

        Turnuvanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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