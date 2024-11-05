Turnuvada 4 takım mücadele ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da müsabakaları takip etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgül ile Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hatice Çetinarslan da turnuvayı takip etti.

Lüleburgaz Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneğince Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 154 sporcu iki kategoride yarıştı.

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