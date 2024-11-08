Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:16 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarının ortaya çıkarılması ve terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı
        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En-Nesyri sadece kafayla atıyor!
        En-Nesyri sadece kafayla atıyor!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde mazgaldan düşen kedi yavrusu kurtarıldı
        Kırklareli'nde mazgaldan düşen kedi yavrusu kurtarıldı
        Istranca ormanlarında sonbahar
        Istranca ormanlarında sonbahar
        Lüleburgaz'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Lüleburgaz'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Kırklareli'nde çıkan ev yangınında bir kadın dumandan zehirlenerek öldü
        Kırklareli'nde çıkan ev yangınında bir kadın dumandan zehirlenerek öldü
        Lüleburgaz'da atletizm yarışması yapıldı
        Lüleburgaz'da atletizm yarışması yapıldı