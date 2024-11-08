Kırklareli'nde terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarının ortaya çıkarılması ve terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.