Kırklareli'nde "Kadına karşı şiddetle mücadele" konferansı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Kadına karşı şiddetle mücadele" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Kırklareli Barosu iş birliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, koruyucu tedbirlerin alınması, uygulanması ve takibi anlatıldı.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, konferans öncesinde yaptığı konuşmada, şiddetin tüm dünyanın önemli bir sorunu olduğunu belirtti. Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kadınların şiddet olaylarına maruz kaldığını ifade eden Ertaş, kadınların eğitimsizlik, işsizlik ve çocuk yaşta evlilik gibi köklü sorunlarla baş etmek zorunda olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Ertaş, "Şiddete maruz kalan kadın, suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklarımızın kanunlar kapsamında yararlanacağı bazı haklar ve çözümlerine yönelik eğitimlerimiz devam ediyor." dedi. Kırklareli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ilgaz Lale Kocakundakçı da her geçen gün kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini söyledi.

Şiddetin sadece bir kadın sorunu olmadığını anlatan Kocakundakçı, kadın yönelik şiddetin insan hakları ihlali olarak kabul ettiklerini belirtti. Şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun herkes için bir can simidi niteliğinde olduğunu aktaran Kocakundakçı, şunları kaydetti:

"Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların veya aile bireylerinin tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişilere şiddetin önlenmesi amacıyla tedbirlerin uygulandığı usul ve esasların belirlendiği bir kanundur. Fiziksel şiddeti yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet, flört şiddeti hatta dijital şiddet de şiddet türlerine dahil olmaya başladı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri kurulmasıyla şiddetle mücadelenin artık bir kurumsal yönü de var. Buradaki önleyici ve koruyucu tedbirlerin sıkı takibi ve uygulanması noktasında kurumsal yapı oldu.

Şiddet mağdurları, şiddet uygulayanlar hakkında istem üzerine ya da hakim, kolluk görevlileri, mülki amirler tarafından bu tedbirlerin uygulanmasına karar verilebiliyor. Tedbir kararlarına başvurmada herhangi bir ücret, harç ödenmez, ücretsizdir. Tedbir kararı için herhangi bir kişiden delil ya da belge aranmayacağı beyan usulü ile derhal geçileceği mevzuatta hüküm altına alınmıştır."