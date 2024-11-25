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        Kırklareli'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Kırklareli'nde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 19:54 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:57
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        Kırklareli'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi
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        Kırklareli'nde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kırklareli Kadın Dayanışması Platformu öncülüğündeki kadınlar, ellerinde "İnadına isyan inadına özgürlük", "Şiddete karşı hayır", "Yaşamak istiyoruz" yazılı dövizlerle Karagöz Parkı'nda toplandı.

        Buradan Millet Bahçesi'ne yürüyen kadınlar çeşitli sloganlar attı.

        Grup adına açıklama yapan Gökben Şenol, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını söyledi.

        Şenol, kadın cinayetlerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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