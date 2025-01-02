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        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:23
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        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Hacı Hasan Mahallesi'nde Fatma T'nin yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden Fatma T'nin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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