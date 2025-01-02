Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Dumanları fark eden Fatma T'nin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hacı Hasan Mahallesi'nde Fatma T'nin yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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