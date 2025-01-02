Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Hacı Hasan Mahallesi'nde Fatma T'nin yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden Fatma T'nin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
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