Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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