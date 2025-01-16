Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 suçtan aranan, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ö'nün Hamitabat köyünde saklandığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler düzenlediği operasyonla hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        WP çalışanları alarmda: Bezos ile görüşme talep ettiler
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde ekipler karlı yolları aşıp yaban hayvanları için doğaya yem...
        Kırklareli'nde ekipler karlı yolları aşıp yaban hayvanları için doğaya yem...
        Kırklareli'nde bir haftada 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaş...
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaş...
        Kırklareli'nde sağlık ekipleri karlı yolları paletli ambulanslarla aşıyor
        Kırklareli'nde sağlık ekipleri karlı yolları paletli ambulanslarla aşıyor