Kırklareli'nde firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 suçtan aranan, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ö'nün Hamitabat köyünde saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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