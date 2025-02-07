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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde kasap ve şarküteriler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:42
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde kasap ve şarküteriler denetlendi.

        Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihlerini inceledi.

        Ekipler gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak ürünlerin etiketlerini kontrol etti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

        - Kanola gelişimleri incelendi

        Pınarhisar'da dönemsel gelişim gösteren kanola bitkilerinin gelişimi incelendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal inceleme faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

        Mevsim itibarıyla gelişim sürecindeki kanola alanlarının kontrol edildiğini aktaran Karaca, bitkilerde herhangi bir sorun olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

        Karaca, düzenli periyotlarla bitkilerin büyüme ve gelişim süreçlerinin takip edileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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