Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında bocce turnuvası düzenlendi.
Lüleburgaz'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında bocce turnuvası düzenlendi.
Lüleburgaz Kaymakamlığınca Ramazan Yaman Huzurevi bahçesindeki bocce sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 5 takım katıldı.
Turnuvayı, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de takip etti.
Kaymakam Yüce, dereceye giren takımlara kupalarını verdi.
- Elektrik kesintisi
Demirköy'de 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesine bağlı Limanköy, Avcılar, Beğendik ve Sislioba köyleri ile İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahallelerine 7 Nisan Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.
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