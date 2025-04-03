Lüleburgaz'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında bocce turnuvası düzenlendi.

Lüleburgaz Kaymakamlığınca Ramazan Yaman Huzurevi bahçesindeki bocce sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 5 takım katıldı.

Turnuvayı, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de takip etti.

Kaymakam Yüce, dereceye giren takımlara kupalarını verdi.

- Elektrik kesintisi

Demirköy'de 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesine bağlı Limanköy, Avcılar, Beğendik ve Sislioba köyleri ile İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahallelerine 7 Nisan Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.