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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında bocce turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:58
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında bocce turnuvası düzenlendi.

        Lüleburgaz Kaymakamlığınca Ramazan Yaman Huzurevi bahçesindeki bocce sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 5 takım katıldı.

        Turnuvayı, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de takip etti.

        Kaymakam Yüce, dereceye giren takımlara kupalarını verdi.

        - Elektrik kesintisi

        Demirköy'de 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesine bağlı Limanköy, Avcılar, Beğendik ve Sislioba köyleri ile İğneada beldesinin Yeni ve Deniz mahallelerine 7 Nisan Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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