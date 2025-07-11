Kırklareli Huzurevinde şehitler için mevlit okutuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

Kırklareli Huzurevinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

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