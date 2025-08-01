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        Kırklareli'nde asfalt sezonu başladı

        Kırklareli'nde asfalt sezonu törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:46 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:04
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        Kırklareli'nde asfalt sezonu başladı
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        Kırklareli'nde asfalt sezonu törenle başladı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Özel İdaresi hizmet binasında düzenlenen törende, İl Özel İdaresinin odağında insanın olduğunu söyledi.

        Devlet kaynaklarının en iyi şekilde ve doğru olarak kullanılması gerektiğini ifade eden Turan, vatandaşa hizmet etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Daha konforlu yollar yapmak için gayret gösterdiklerini anlatan Turan, her kesime hakkaniyetli bir şekilde hizmet ettiklerini dile getirdi.

        Turan, İl Özel İdaresi çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da İl Özel İdaresi personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Törende İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile İl Genel Meclisi Başkanı Volkan Ertan da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafında dua okundu.

        Ardından Turan ve beraberindekiler Bayramdere köyünde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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