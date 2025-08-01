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        Kırklareli'nde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:39 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:39
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        Kırklareli'nde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler yaptığı çalışmada kimliğini belirledikleri şüpheli A.D'yi İzmir'de yakalayıp Kırklareli'ne getirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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