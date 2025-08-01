KTSO'da emlak danışmanlığı sınavı yapıldı
Kırklareli'nde emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.
Kırklareli'nde emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 13 kursiyer katıldı.
KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, sınavın 21'inci kez düzenlendiğini belirtti.
Sorumlu Emlak Danışmanlığı belgesinin önemli olduğunu ifade eden Ilık, sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.