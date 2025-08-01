Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli OSB'nin İstihdam ve Konut İhtiyaçları Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) İstihdam ve Konut İhtiyaçları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:07 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli OSB'nin İstihdam ve Konut İhtiyaçları Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) İstihdam ve Konut İhtiyaçları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda OSB'nin ihtiyaçları ve son durumu değerlendirildi.

        Toplantıda, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Sinan Kadaifçi, OSB'nin ihtiyaçları, yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir ile OSB'de faaliyet gösteren firmaların yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı
        Araştırma: Covid-19 beyni yaşlandırdı
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri

        Benzer Haberler

        KTSO'da emlak danışmanlığı sınavı yapıldı
        KTSO'da emlak danışmanlığı sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli gözaltına alı...
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli gözaltına alı...
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, görevine başladı
        Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, görevine başladı