Kırklareli OSB'nin İstihdam ve Konut İhtiyaçları Toplantısı yapıldı

Toplantıya, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir ile OSB'de faaliyet gösteren firmaların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Sinan Kadaifçi, OSB'nin ihtiyaçları, yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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