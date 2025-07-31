Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, görevine başladı

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya gelen Bayguş, 2018 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

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