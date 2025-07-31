Kırklareli'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Kırklareli'nde 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Sünnet ettirilen çocuklar için kentte bir düğün salonunda düzenlenen şölende, pasta kesildi.

Animasyon gösterilerinin ardından sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, vakıfların vakfedilen malların gelirleriyle sadece sünnet merasimleri düzenlemediğini, birçok ailenin ihtiyaçlarını da karşıladığını belirtti.

Vakfa bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür eden Sarıçam, "Vakıflardan hizmet alarak yetişmiş çocuklar, yarın öbür gün ellerine imkan geçtiğinde buralara destek olurlar ve vakıfların daha fazla gelişmesine, daha fazla insanın önce Türkiye'de sonra dünyada yardım almasına vesile olurlar." diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da sünnet olan çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulundu.