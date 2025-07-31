Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Kırklareli'nde 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:22 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Kırklareli'nde 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

        Sünnet ettirilen çocuklar için kentte bir düğün salonunda düzenlenen şölende, pasta kesildi.

        Animasyon gösterilerinin ardından sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, vakıfların vakfedilen malların gelirleriyle sadece sünnet merasimleri düzenlemediğini, birçok ailenin ihtiyaçlarını da karşıladığını belirtti.

        Vakfa bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür eden Sarıçam, "Vakıflardan hizmet alarak yetişmiş çocuklar, yarın öbür gün ellerine imkan geçtiğinde buralara destek olurlar ve vakıfların daha fazla gelişmesine, daha fazla insanın önce Türkiye'de sonra dünyada yardım almasına vesile olurlar." diye konuştu.

        Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da sünnet olan çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım

        Benzer Haberler

        Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, görevine başladı
        Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, görevine başladı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 19 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 19 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde "Bir Yetime Aile Olmak" konferansı düzenlendi
        Kırklareli'nde "Bir Yetime Aile Olmak" konferansı düzenlendi
        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde sürüyor
        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde sürüyor
        Kırklarelispor'da sezon hazırlıkları sürüyor
        Kırklarelispor'da sezon hazırlıkları sürüyor