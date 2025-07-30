Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde sürüyor

Bugün ayrıca Litvanya-Finlandiya ve Türkiye-Lüksemburg maçları oynanacak.

Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile sporseverler izledi.

İkinci müsabakada ise Ukrayna ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ukrayna, 15-0 kazandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.