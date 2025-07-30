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        Kırklareli'nde "Bir Yetime Aile Olmak" konferansı düzenlendi

        Kırklareli Müftülüğünce "Bir Yetime Aile Olmak" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:45 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:34
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        Kırklareli'nde "Bir Yetime Aile Olmak" konferansı düzenlendi
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        Kırklareli Müftülüğünce "Bir Yetime Aile Olmak" konferansı düzenlendi.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans öncesi, bir yetimin evlat edinilmesinin onun dünyasına dokunmayı ve hayatına umut olabilmeyi sağladığını söyledi.

        Yetimliğin yalnızlıkla değil, sahip çıkıldığında sevgiyle büyütülebilecek bir emanet olduğunu ifade eden Eviş, koruma altındaki küçük yüreklerin şefkatli elleri beklediğini belirtti.

        Koruyucu aileliğe ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Eviş, "Gönüllerimiz harekete geçirmek ve bir çocuğun hayatında yeni bir sayfa açabilmek için bir araya geldik. Çünkü biz inanıyoruz ki aile olmak yalnızca aynı soyadı taşımak değil, aile olmak yüreğini paylaşabilmektir. Toplumumuzda yetim ve öksüz kardeşlerimize sahip çıkacak daha fazla gönüllü kazanmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Halil Kılıç da koruyucu aile olmanın dini açıdan önemi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

        Konferansa Vali Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Mehmet Karaman ve Remziye Algın ile din görevlileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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