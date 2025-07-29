Kırklareli'nde kuruyan gölette balık ölümleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak Babaeski ilçesinin Müsellim köyündeki göletin su seviyesi düştü.

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