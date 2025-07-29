Kırklareli'nde kuruyan gölette balık ölümleri
Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen Müsellim Göleti'ndeki balıklar öldü.
Kırklareli'nde kuruma noktasına gelen Müsellim Göleti'ndeki balıklar öldü.
Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak Babaeski ilçesinin Müsellim köyündeki göletin su seviyesi düştü.
Göletin kuruma noktasına gelmesiyle oksijensiz kalan balıklar öldü.
Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan göletin suyunun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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