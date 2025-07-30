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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:00
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Özderin, ilçeye bağlı Ataköy'ü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, daha sonra köyde tamamlanan ve devam eden yatırımları inceledi.

        Yatırımlar hakkında bilgi alan Özderin, her fırsatta köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

        - "Hoş Geldin Bebek Projesi"

        Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

        Ailelere hediyeler takdim eden Özalp, talepleri dinledi.

        Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özalp, mutlulukların paylaşıldıkça çoğaldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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