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        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde sürüyor

        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:24 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:28
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        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde sürüyor
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        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.

        Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde ilk müsabaka, Ukrayna ile Macaristan arasında oynandı. Karşılaşma Ukrayna'nın 10-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Müsabakayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler izledi.

        Bugün ayrıca Malta-Bulgaristan, Litvanya-Lüksemburg ve Türkiye-Finlandiya maçları oynanacak.

        Şampiyona 2 Ağustos Cumartesi sona erecek.

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