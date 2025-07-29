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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Kırklareli'nde çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:27 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Kırklareli'nde çocuklarla buluştu.

        Lüleburgaz ilçesinin Kongre Meydanı'nda konuşlandırılan tırda çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğrenip oynama fırsatı buldu.

        Burada oluşturulan parkurda çocuklar çuval yarışı, halat çekme, halka, koca ayak, mas güreşi, mangala, aşık atma gibi geleneksel oyunlar oynanıp yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da tırı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        - Onkoloji birimi açıldı

        Lüleburgaz Devlet Hastanesinde onkoloji birimi hasta kabulüne başladı.

        Hastane başhekimi Camettin Atam, gazetecilere yaptığı açıklamada, onkoloji servisinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

        Nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade eden Atam, birimin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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