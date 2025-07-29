Nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade eden Atam, birimin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Burada oluşturulan parkurda çocuklar çuval yarışı, halat çekme, halka, koca ayak, mas güreşi, mangala, aşık atma gibi geleneksel oyunlar oynanıp yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

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