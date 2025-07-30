Kırklarelispor'da sezon hazırlıkları sürüyor

Ligde önemli başarılar elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Erdem, bu doğrultuda çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Antrenör Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın lige hızlı bir şekilde hazırlandığını belirtti.

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