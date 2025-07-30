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        Babaeski'de 49. Tarım ve Kültür Festivali başladı

        Babaeski ilçesinde 49. Tarım ve Kültür Festivali kortejle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 08:58 Güncelleme: 30.07.2025 - 08:58
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        Babaeski'de 49. Tarım ve Kültür Festivali başladı
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        Babaeski ilçesinde 49. Tarım ve Kültür Festivali kortejle başladı.

        Hükümet Konağı önünde, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kaymakam Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla ve vatandaşların katıldığı kortej, Gündüz Onat Festival Alanı'nda sona erdi.

        Festival açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Turan ve beraberindekiler stantları gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

        Vali Turan, açılış töreninde, 49. Tarım ve Kültür Festivalinin eğlenceli geçmesini diledi.

        Bu tür etkinliklerin bölge ekonomisine, tarımsal üretime ve kültürel etkileşime katkı sağladığını ifade eden Turan, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törende, Milletvekili Sarıçam ile Belediye Başkanı Yayla da konuşma yaptı.

        Daha sonra şarkıcı Rumeli Gültekin ve Doukan sahne aldı.

        Festival 2 Ağustos Cumartesi sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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