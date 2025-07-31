Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli gözaltına alındı
Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli yakalandı.
Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler G.İ'nin evinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
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