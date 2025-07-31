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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli gözaltına alındı

        Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:30
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli gözaltına alındı
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        Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler G.İ'nin evinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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