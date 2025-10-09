Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Giriş: 09.10.2025 - 13:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:03
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Orhan ile beraberindeki Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi ve Babaeski Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personelleri, 4 aileyi evinde ziyaret etti.

        Ailelerle bir süre sohbet eden Orhan, ailelerin isteklerini dinledi.

        Ailenin Türk toplumunun en önemli yapı taşı olduğunu ifade eden Orhan, güçlü toplum ve huzurun yarınların en güçlü teminatı olduğunu belirtti.

        - Amatör Spor Haftası

        Babaeski'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

        Babaeski Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen turnuvanın ilk müsabakası Yerel Yönetimler ile Gençlik Spor takımları arasında yapıldı.

        Turnuva, Kaymakam Tamer Orhan'ın ilk atışıyla başladı.

        Programa Belediye Bakanı Fırat Yayla da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

