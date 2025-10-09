Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Granny's Waffles Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.

        Giriş: 09.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:24
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Granny's Waffles Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.

        Can, ziyarette kulüp faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

        Müsabakalarda güvenlik önlemi alan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Can, spora ve sporculara verilen önemden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Eskitürk de Can'ı tebrik ederek takıma başarı diledi.

        - Halk oyunları Kırklareli yöresi kursu açılacak

        Kırklareli'nde Türk halk oyunları Kırklareli yöresi kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 13 Ekim - 13 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

        Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

