Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi

        Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi.

        Vali Uğur Turan, Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

        Sporun gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu anlatan Turan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vatan aşığı bir kentte görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Turan, şöyle konuştu:

        "Birliğimizin ve dirliğimizin daim olmasını diliyorum. Ben Giresunluyum ve Trabzon'da çalıştım, Eren Bülbül şehidimizin de memleketinde hizmet ettim. Allah bana da bize de en yüce mertebeyi, şehitlik mertebesini nasip eylesin, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi payidar olsun. Onun için bayrağımız yaşayacak, bayrağımız dalgalanacak, ezanımız susmayacak, vatanımız Allah'ın izniyle çok daha güzel yerlere gelecek."

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

        Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur da şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatacaklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından Vali Turan ile Belediye Başkanı Bulut, turnuvanın başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

        24 takımın mücadele ettiği turnuva, 19 Aralık'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Babaeski'de otomobil cayır cayır yandı
        Babaeski'de otomobil cayır cayır yandı
        Köy köy gezerek, tarımsal üretimin plânlanması ve yeni destekleme modeli an...
        Köy köy gezerek, tarımsal üretimin plânlanması ve yeni destekleme modeli an...
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        İğneada açıklarında hamsi bolluğu yaşanıyor
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı