Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kıbrıs gazisi Ekrem Karaca memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 73 yaşında vefat eden Ekrem Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:36 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs gazisi Ekrem Karaca memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 73 yaşında vefat eden Ekrem Karaca'nın cenazesi toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü Babaeski Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Karaca için Cedid Ali Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

        Karaca'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

        Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi
        Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi
        Babaeski'de otomobil cayır cayır yandı
        Babaeski'de otomobil cayır cayır yandı
        Köy köy gezerek, tarımsal üretimin plânlanması ve yeni destekleme modeli an...
        Köy köy gezerek, tarımsal üretimin plânlanması ve yeni destekleme modeli an...
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı