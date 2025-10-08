Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Turan, konuşmada, 2025 yılında 27 kamu kurum ve kuruluşunca 506 projenin uygulandığını belirtti.

Projelerin 64 milyar 313 milyon lira maliyetinde olduğunu ifade eden Turan, bu yıl 13 miyar 979 milyon liralık kısmının uygulandığını söyledi.

En çok yatırımın ulaştırma sektöründe gerçekleştirildiğini dile getiren Turan, "Ulaştırma sektöründe 2 milyar 757 milyon lira yatırım yapıldı. Bunu 545 milyon lira ile madencilik, 455 milyon lira diğer kamu hizmetleri, 308 milyon lira ile tarım izlemiştir. Kuruluşlar bazında da 1 milyar 339 milyon lira ile TCDD 1. Bölge Müdürlüğü başta yer almaktadır. Bunu 1 milyar 233 milyon lira ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 543 milyon lira ile Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü izlemiştir. Belediyeler tarafından da toplam 198 milyon liralık yatırım yapılmıştır." diye konuştu.