        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, kontrol noktasında incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, trafik ve asayiş kontrol noktasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 10:48 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:48
        Kırklareli Valisi Turan, kontrol noktasında incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, trafik ve asayiş kontrol noktasında incelemede bulundu.

        Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğünün Kofçaz kara yolundaki kontrol noktasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Denetim faaliyetlerini takip eden Turan, kentin huzur ve güvenliği için denetimlerin devam ettiğini söyledi.

        Turan, personele görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

