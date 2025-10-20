Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde et, süt, yumurta ve bal gibi gıda işletmeleri denetlendi.

