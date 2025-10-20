Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nde et, süt, yumurta ve bal gibi gıda işletmeleri denetlendi.
Kırklareli'nde et, süt, yumurta ve bal gibi gıda işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.