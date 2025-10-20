Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, hayatını kaybeden muhtarların ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:08
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, hayatını kaybeden muhtarların ailelerini ziyaret etti.

        Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve İdare Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile geçen yıl hayatını kaybeden Akalar Mahalle Muhtarı Orkun Savaş ile Yoğuntaş köyü muhtarı Necmi Öztürk'ün ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ailelerle sohbet eden Turan, başsağlığı dileğinde bulundu.

        Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduklarını söyledi.

        Aile ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Turan, kendilerine iletilen sorunları da yerinde çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

        - Kaymakam Özderin, kıbrıs Gazisini ziyaret etti

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazisi Kadir Uçucu'yu evinde ziyaret etti.

        Özderin, ziyarette gazi Uçucu ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

        Gazinin isteklerini dinleyen Özderin, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

        - Ticari taksiler denetlendi

        Kırklareli'nde ticari taksiler denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince İstasyon Mahallesi Millet Bahçesi önünde gerçekleştirilen denetimlerde, ticari taksiler ile sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

        Denetimlerde, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları uyarısı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, belirli aralıklarla denetimlerin süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

